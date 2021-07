El presidente ceutí: "Actuamos pensando en los intereses de Ceuta y España y no del partido"

Europa Press via Getty Images

Europa Press via Getty Images El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas

El conflicto abierto entre Vox y el Partido Popular por la declaración de Santiago Abascal como ‘persona non grata’ en Ceuta ha continuado sumando declaraciones. Este miércoles, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha explicado lo ocurrido en los micrófonos de la Cadena Ser. Siguiendo la línea de los últimos días, Vivas ha defendido la abstención de los populares en la votación y ha asegurado que “actuamos, insisto, pensando en los intereses de Ceuta y España y no del partido”.

Ante la negativa de la Asamblea de Ceuta, este martes, de debatir la declaración de ‘persona non grata’ de Abascal, el dirigente popular ha alegado que se ha debido a que no podía ser incluida en el orden del día por cuestiones del reglamento. Vivas ha indicado que no hay ninguna voluntad de frenar esa propuesta, pero debe ser presentada en tiempo y forma.