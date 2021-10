Primer 'teaser' de 'La casa del dragón', precuela de 'Juego de tronos'

Hace unos meses se dio a conocer que la serie tendrá diez episodios. La casa del dragón se encuadra 300 años antes de la historia que se narró en Juego de tronos y contará el origen de la casa Targaryen y su poder en Poniente. La producción está basada en Fuego y sangre, el libro de George R. R. Martin sobre la familia de Daenerys.

En abril de este año se publicaron las primeras fotografías del rodaje. En ellas aparecían los actores Matt Smith —Felipe de Edimburgo en The Crown y protagonista de Doctor Who— y Emma D’Arcy, que interpretan a la princesa Rhaenyra Targaryen y al príncipe Daemon Targaryen respectivamente, en una playa de Cornualles (Reino Unido). Ambos aparecen caracterizados con las pelucas de pelo blanco grisáceo típicas de la familia Targaryen.

Parte de las escenas de la nueva serie se rodarán en España, concretamente en Trujillo, Extremadura.

HBO Max llega a España el 26 de octubre con el mismo precio que pagan los usuarios que ya están suscritos a HBO: 8,99 euros. El catálogo incluirá todos los títulos que ya se pueden ver actualmente en HBO además de nuevas producciones originales como And Just Like That..., que se estrenará en diciembre. Además, las películas de Warner se podrán ver en la plataforma como máximo 45 después de su llegada a los cines.