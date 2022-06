Primera mujer líder de su promoción en la Academia de la Guardia Civil de Baeza en 77 años

“Yo fui militar antes, estuve seis años en el Ejército y siempre me ha atraído mucho la disciplina, la marcialidad”, ha indicado esta guardia civil que acaba de finalizar su formación en Baeza. “Los valores del Cuerpo me conquistaron y me lo propuse como meta”, ha señalado a los periodistas tras recoger su diploma de manos el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.