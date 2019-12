Puerta a Trump: actores, políticos y activistas plantan cara al presidente estadounidense en la Cumbre del Clima

El “We are still in” –“Todavía seguimos dentro”– no es un lema nuevo, tiene al menos dos años. Pero la Cumbre del Clima en Madrid ha servido para relanzarlo con más fuerza que nunca.

La Cumbre frente al negacionismo

Trump sigue adelante, pero en frente tiene a todo un movimiento que no ha dudado en alzar la voz durante la COP25 para recordar que Estados Unidos “todavía no se ha ido” y que una parte importante de su población no sólo no abandona la lucha contra crisis climática, sino que está dispuesta a intensificarla. La estrategia para visibilizar esta postura en Ifema ha pasado desde el reparto de chapas con el lema “We are still in”, hasta la presencia de líderes políticos, como la Presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, el ex-vicepresidente Al Gore, o el multimillonario ex-alcalde neoyorkino y aspirante a candidato demócrata, Michael Bloomberg.

Pero no sólo de políticos va el asunto. Eran alrededor de las 4 y media de la tarde del martes cuando una multitud se empotraba contra el cristal del pabellón estadounidense en la Cumbre para tratar de echar un rápido vistazo al interior –porque la cosa no daba para más entre cámaras, móviles y codazos–, donde se encontraba el icónico actor Harrison Ford. La estrella de Hollywood no dudó en prestar su buena imagen para lanzar un mensaje de “apoyo a la naturaleza”: “Tenemos que reducir drásticamente nuestra dependencia de los combustibles fósiles, acelerar la transición a energías limpias y renovables, ya que una gran parte de la solución climática puede provenir de proteger la capacidad de la naturaleza para almacenar carbono”, recalcó. Un discurso que también estuvo marcado por los otros grandes protagonistas de esta COP: indígenas y jóvenes, a los que mostró todo su apoyo. “No podemos seguir negándoles la emergencia para dirigir su futuro, necesitamos salir del camino y dejar que lideren”, expresó.