Cómo actuar en plena sexta ola: ¿qué hago si vivo con un contagiado? ¿y si yo doy positivo?

Marta Fernández Jara/Europa Press via Getty Images Un trabajador sanitario realizando una PCR, en una foto de archivo.

Esta ha sido una de las grandes dudas, puesto que Cataluña dio un paso en este sentido y cambió de parecer tras el anuncio de Salud Pública. Al igual que con las otras cepas, si se cuenta con la pauta completa de vacunación no es necesario realizar cuarentena si se ha estado en contacto estrecho con un infectado por ómicron. Eso sí, a los contactos estrechos de un caso confirmado de ómicron se les recomendará que durante este periodo de 10 días limiten sus actividades a las esenciales, reduciendo todo lo posible sus interacciones sociales, y sigan escrupulosamente las medidas de prevención como el uso de mascarillas y una vigilancia estrecha ante la posible aparición de síntomas compatibles. Aunque esta es la norma, es más que aconsejable realizar un test o PCR a los tres días de recibir la noticia y otro de confirmación a la semana.

En el caso de que una persona haya sido infectada y conviva con otras personas deberá aislarse durante un período de 10 días. Como ocurría en anteriores olas es prioritario que pase el mayor tiempo posible en una habitación solo y ventilarla periódicamente. Siempre que tenga que abandonar la estancia individual deberá hacerlo con una mascarilla tipo FFP2 . Además, es aconsejable que utilice un aseo solo para él o ella y de no ser así deberá desinfectarlo y limpiarlo con el lejía tras cada uso. La vajilla que utilice para comer o la ropa podrán ser lavados tanto en el lavavajillas como en la lavadora sin mayor problema.

¿Qué hago si doy positivo en un test de antígenos de uso no profesional?

El protocolo continúa siendo el mismo que el anunciado cuando se autorizó la venta de estos test en farmacias. Lo primero que hay que hacer es aislarse para cortar cualquier posibilidad de contagio a terceros. Es obligatorio comunicar el resultado de dicho test a las autoridades sanitarias, al centro de salud de referencia o a un punto sanitario habilitado para este fin. Posteriormente, ese contagio debe ser ratificado mediante una prueba de uso profesional, generalmente una PCR. No obstante, cabe destacar que hay casos como en el de la Comunidad de Madrid que han hecho un llamamiento a la población a no acudir a la Atención Primaria en este caso si no se tienen síntomas. En la región madrileña los test de antígenos han adquirido la consideración de pruebas válidas de detección de covid.

¿Si he sido contacto estrecho puedo reunirme en celebraciones festivas?

La recomendación de Sanidad es la de reducir al máximo el número de interacciones sociales si se ha estado en contacto con un positivo. No obstante, se trata de un consejo que muchos pueden considerar complicado de cumplir en unas fechas de celebraciones festivas y numerosas reuniones familiares. Los consejos para realizar, con duda o sin duda de poder estar contagiado, son las mismas que las de la pasada Navidad: uso constante de mascarilla, ventilación de interiores y, en caso de contar con estos, test de antígenos sin dejar de ser precavidos.