¿Qué hemos hecho para merecer esto?

Al menos queda el magro consuelo de que ahora dormirá incluso peor que cuando le daba por imaginarse un Gobierno en coalición con Unidas Podemos. Con el movimiento planteado por sus gurús más cercanos, el líder del PSOE ha alimentado a la derecha y ha dispersado (aún más) el poder de la izquierda. Una estrategia digna de Theresa May y Matteo Salvini, tan enfebrecidos de poder que acabaron sepultados por su arrogancia.

Por no lograr, Sánchez ni siquiera consigue torpedear a su principal rival: Pablo Casado, tocadísimo en abril, gana oxígeno y consolida al PP como principal partido de la oposición. De los 66 diputados del 28-A sube hasta los 88 . Queda lejos de los cien escaños con los que se soñaba en Génova hasta el viernes, una cifra que hubiera marcado una resurrección digna de Jesucristo.

Vox es el reflejo de que España no es diferente al resto de países europeos. La crisis política global, espoleada por el auge de los populismos de ultaderecha, ha encontrado acomodo en un país que ya ha dado el salto generacional necesario para ignorar qué fue y qué representó la ultraderecha en España. Divide y vencerás, ataca y conseguirás enemigos, pero también cientos de miles de apoyos. Apela al corazón, a la entrañas, al sentimiento más crudo. Y vencerás .

Pablo Iglesias, al que es suficiente verle la cara para saber cómo se siente por dentro, mostraba la noche del 10-N un gesto serio. No era para menos: es también corresponsable, junto a Sánchez, de que los votantes de izquierdas se sientan hoy más indignados aún que el día en el que se frustró la investidura del líder del PSOE. Le guste más o menos, se sea más o menos injusto, lo cierto es que si hoy no hay un Ejecutivo progresista es responsabilidad, fundamentalmente, de Iglesias y de Sánchez. O de Sánchez y de Iglesias. En este caso el orden de los factores no altera el producto.

Con 35 escaños, Unidas Podemos se deja siete asientos respecto a abril, franja en la que, hasta nuevo aviso, queda establecido el suelo de la formación morada. De cómo maneje ahora las mínimas posibilidades de acuerdo con Sánchez y otras fuerzas políticas dependerá la superviviencia de Iglesias como líder de la formación morada. A todo el mundo, se sitúe a izquierda o derecha, se le agota la paciencia, y los votantes de Unidas Podemos ya cuentan más la oportunidades perdidas que las aprovechadas.