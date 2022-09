Qué ideas defiende Carlos III y por qué es importante saberlo

JUSTIN TALLIS VIA PA WIRE/PA IMAGES

A lo largo de los años, esto ha incitado la preocupación de que él, heredero de la Corona, no fuera capaz de recoger el guante apolítico de su madre cuando llegara el momento. Se trata de una condición exigida a la monarquía constitucional, ya que la realeza se considera una fuente de poder diplomático “blando” e imparcial.

Intervenciones políticas

El Palacio tuvo que emitir un comunicado para aclarar que no haría comentarios sobre “supuestas conversaciones privadas anónimas” y reafirmó que el príncipe Carlos “sigue siendo políticamente neutral” y que “los asuntos de política son decisiones del Gobierno”.

Durante ese mismo mes, volvió a estar en el punto de mira en The Sunday Times por haber aceptado presuntamente 2,6 millones de libras esterlinas en “ bolsas de dinero ” para su propia organización benéfica, Prince’s Trust, del ex primer ministro de Qatar, el jeque Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani.

No hubo ninguna actividad ilegal. Sus asistentes dijeron más tarde que el dinero se transfirió inmediatamente a sus organizaciones benéficas, y Clarence House, su residencia oficial, insistió en que la donación se manejó de forma apropiada.

La agencia de noticias Reuters informó entonces de que el miembro de la realeza no volvería a aceptar donaciones en efectivo.

The Guardian entabló una batalla legal durante 10 años con el Gobierno para conseguir la publicación de 27 de estas cartas, escritas entre 2004 y 2005. Lo consiguió en 2015. En ellas se revelaba que había intentado presionar a los ministros sobre la guerra de Irak, el sacrificio de tejones y la pesca ilegal de la merluza negra, por nombrar unos pocos asuntos.

Desde entonces, se ha reído ante la idea de que esas cartas puedan tener consecuencias, y declaró a The Guardian en 2018: “Muchas veces he escrito cartas a personas que no prestan ninguna atención”.