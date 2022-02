11 detalles que explican qué pasó en la votación de la reforma laboral en el Congreso

La bancada de la derecha estalla en júbilo. Las caras en el Gobierno son de auténtico pasmo. Sánchez mira a sus lados. Calviño no da crédito. Díaz pregunta qué está pasando. El presidente hace un gesto con las manos pidiendo tranquilidad.

Entonces, la presidenta del Congreso se equivoca en la suma: “Por lo tanto, no queda... queda derogado el Real Decreto Ley”.

Se empiezan a escuchar aplausos. Mucho ruido en la Cámara. Batet comienza a sumar. “Presentes, 335. Más 14 votos emitidos telemáticamente. Sí, 166. Más 9 votos emitidos telemáticamente. No, 169. Más 5 votos emitidos telemáticamente. Ninguna abstención”.

Aparecen los datos en la pantalla de votación y salta la sorpresa: los dos diputados de UPN no han respetado la disciplina de voto y han votado en contra: su escaño aparece en rojo.

El Gobierno no contaría esta vez con los apoyos de ERC y PNV, socios de investidura, que rechazaban la norma por poco ambiciosa y por las formas, respectivamente.

Pero sus dos diputados cambiaron el sentido del voto, apretaron el botón del no y todo se descalabró. La reforma laboral parecía derogada, las caras de susto entre el Gobierno eran evidentes, pero algo todavía más inesperado sucedió: el error del diputado Alberto Casero, del PP, permitió que finalmente saliera aprobada.

Tras un momento de confusión, Batet se dirige de nuevo a los diputados: “Señorías, los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley”.

La votación de la que pocos hablan

Tras esta votación, llegó otra: la de si se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. La derecha vota sí. La izquierda y sus alianzas votan no.

Pero vuelve a pasar lo mismo: los dos diputados de UPN votan que sí y un voto permite que se rechace. La suma es la misma pero al revés: 175 noes y 174 síes.

El PP se indigna

Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso, pide a la presidenta del Congreso la palabra para quejarse por “un error informático”: uno de sus diputados, Alberto Casero, había votado a favor de la reforma laboral en lugar de en contra.

“Señora Gamarra, precisamente porque la Mesa es conocedora y ha podido analizar lo que usted me va a plantear y es una cuestión técnica de la Mesa, de decisión de la Mesa, y no de tratamiento de Pleno, no le voy a dar la palabra. Muchas gracias, se levanta la sesión”, contestó Batet.

″¡Qué es esto, hombre!”, gritó indignadísimo Teodoro García Egea, secretario general del PP.

″¡Tongo, tongo, tongo!”, vociferan desde la derecha mientras en el Gobierno se abrazan y se marchan.