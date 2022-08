Qué ver en Málaga provincia: 10 lugares imperdibles

David Soanes Photography via Getty Images

10 planes y lugares que ver en Málaga provincia

Pero no todo se resume en estar “vuelta y vuelta” en la arena o visitar pueblos (aunque es lo más recomendable), también hay tiempo para disfrutar del lujo que se expone en Marbella o ir de compras por las zonas de moda de la capital. Como veis, hay mucho por hacer, así que, ¡comenzamos!

Ronda, un pueblo indispensable en tu visita a Málaga

No puedes irte de Málaga provincia sin haber pasado por Ronda . Esto es así. Sí, somos muy pesados con lo bonitos y espectaculares que son los pueblos de Málaga, pero es que Ronda nos da la razón. Es un pueblo que se puede ver en un día o dos , así que realmente no supone mucho tiempo conocer lo más importante.

La tauromaquia es un tema polémico que tiene seguidores y detractores a partes iguales, por lo que preferimos no meternos, pero debemos reconocer que la plaza de toros de Ronda es una de las paradas obligatorias. Es considerado por muchos como la más bonita de España y realmente su fachada tiene un gran encanto. A la salida de este lugar podemos ir al mirador de Ronda , ubicado en la Alameda del Tajo y donde poder hacernos unas preciosas fotos para el recuerdo, además de disfrutar de las vistas.

Caminando por el pueblo os topareis obligatoriamente con el monumento más llamativo e icónico del lugar, el Puente Nuevo de Ronda. Seguro que lo habréis visto en más de una foto, aunque en persona es mucho más impresionante. Cruzarlo a pie es una de las cosas obligatorias que hacer en Málaga provincia y en Ronda en particular. Si os sobra tiempo podéis terminar vuestra visita conociendo la casa del Rey Moro, el Puente Viejo o los baños árabes, los mejores conservados de Europa.

Estepona, un precioso pueblo que debes conocer

Júzcar, el pueblo de los Pitufos (y no es broma)

A 30 minutos de Ronda, cambiamos el blanco por el azul. Sí, has leído bien, Júzcar es un pueblo completamente azul. Vamos, podría pasar por el hogar de los Pitufos . Pero, ¿por qué es azul? La respuesta de hecho tiene algo que ver con estos conocidos dibujos y es que para el estreno de la película Los Pitufos 3D (2011), la productora de cine, Sony Picture, escogió este pueblo para promocionar el film. Para ello, se decidió pintar con este característico color las casas del lugar, por lo que pasó de ser un pueblo casi desconocido a ser uno de los puntos turísticos que ver en Málaga provincia. En principio iba a ser temporal, pero el tirón turístico fue tan grande que se decidió mantener así.

Málaga ciudad

Decir que tiene todo lo que buscáis a lo mejor es demasiado arriesgado, pero si no es así, poco le queda. Málaga ciudad reúne en un mismo lugar playas, restaurantes, museos, tiendas, en definitiva, todo lo que se te ocurra. No queremos extendernos mucho en lo que ver para que así lo descubráis vosotros mismos, aunque hay sitios que no se pueden dejar pasar por alto. Es el caso de la Alcazaba, una fortificación musulmana clave en la época de la Reconquista, funcionó como una estructura defensiva frente a los ataques cristianos. Cerca de aquí, hay dos sitios igual de importantes que ver como es el Castillo de Gibralfaro y el teatro romano.