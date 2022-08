Qué ver en Motril: 10 sitios top para visitar

Sergio Camacho via Getty Images

Sergio Camacho via Getty Images

Motril es un pequeño municipio situado al sur de la provincia de Granada, entre la Sierra Lújar y el mar Mediterráneo. A muchos viajeros puede que no les suene este lugar, otros tal vez hayan oido su nombre pero no se han animado a ir nunca, en cualquier caso, déjanos decirte que hay mucho en Motril que ver. No por nada es conocida como la capital de la Costa Tropical.