Quién es Jacob Petrus, el compañero de Anne Igartiburu en las Campanadas

Lo hará desde el tradicional balcón de la Puerta del Sol, y no competirá con rivales fáciles , sino con protagonistas más que afianzados en la cita de este viernes: Alberto Chicote y Cristina Pedroche, Cristina Pardo y Dani Mateo y Carlos Sobera y Paz Padilla. Sin mencionar a Ramón García e Ibai Llanos en su canal de Twitch.

Habrá quien todavía no termine de ubicar a Jacob Petrus. Y no precisamente porque sea novato en la cadena pública. El geógrafo, climatólogo y divulgador científico de 45 años presenta desde hace siete Aquí la Tierra de lunes a viernes en La 1, aunque la competencia en su franja horaria no se lo pone fácil para arrasar en audiencia: se enfrenta al imbatible Pasapalabra en Antena 3 y, ahora, a Ya son las ocho en Telecinco (antes a Sálvame).