El actual presidente autonómico se ha sentado en el banquillo de los acusados de este lunes por no cumplir la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos durante la campaña del 28-A. El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, lo ha resumido así en el juicio: “El acusado fue intensificando esa falta de respeto institucional, hasta el punto de que se vino arriba”.

Si decidiera no hacer nada hasta que el Supremo se pronunciara, se podría encontrar con una inhabilitación en firme y que la Presidencia pasara de forma transitoria a su ‘número dos’, Pere Aragonés . Traducción: el control recaería en ERC en vez de a Junts.

¿Entonces qué ganaría Torra convocando las elecciones anticipadas si es inhabilitado y no puede ser candidato? ¿Por qué no esperar al Supremo? Este es uno de los debates que se abre dentro de su grupo. Por un lado, si anticipa los comicios podrán controlar la convocatoria y los tiempos.

Si Torra es condenado por el TSJC, podría seguir como president hasta que se pronuncie el Supremo. Pero ya no podría ser candidato a unas elecciones. El artículo 6.2 de la LOREG contempla la desobediencia como uno de los delitos, con independencia de que la condena sea firme, que hace “inelegible” a un aspirante.

Por lo tanto, Quim Torra podría seguir ejerciendo como presidente de la Generalitat aunque fuera inhabilitado por el TSJC. Actualmente, el período medio para resolver este tipo de asuntos es de unos nueve meses en el Supremo. Por lo tanto, esta inhabilitación podría producirse en torno a dentro de diez u once meses.

Pero el debate se enrarece todavía más. Convocar las elecciones, ¿pero quiénes serían los candidatos? Torra no podría por inhabilitación y Carles Puigdemont se encuentra fugado en Bélgica, con una euoroorden de arresto a sus espaldas. Ahí aparece el factor Artur Mas, que está inhabilitado hasta febrero del próximo año, por lo que podría ser el aspirante. Lo ven con buenos ojos una parte del PDeCAT, pero los independientes de Junts más cercanos a Puigdemont no lo tienen tan claro. Es más, hay dentro de ese grupo quienes preferirían una candidatura simbólica de este último y teniendo como ‘número dos’ y potencial aspirante a Laura Borràs, cuya figura política se ha visto reforzada desde que está en el Congreso y que se ha convertido en uno de los grandes apoyos de Torra.

Los dos socios actuales del Govern se miran con recelo y hacen sus cálculos electorales. ERC quería hasta ahora adelantar las elecciones y ya sentía que podría lograr el sorpasso ante Junts en unas catalanas. Ahora ha ganado las generales en Cataluña, pero ha perdido dos escaños (tiene 13 desde el 10-N), mientras que Junts ha subido uno (ha logrado 8). En las autonomías siempre vence la antigua CiU.

En teoría Junts quería aguantar y ERC andaba con prisas. Pero en otra vuelta de tuerca Esquerra se encuentra una situación muy complicada en Madrid: el gran dilema de apoyar o no a Pedro Sánchez. Sus votos son imprescindibles para la investidura de Sánchez. Junts se ha situado en el ‘no’. ¿Qué hará Rufián? En julio fue uno de los más firmes defensores del pacto entre el PSOE y UP, pero ahora exige una mesa de negociación -algo muy difícil de aceptar para el socialismo-. Dicen en Esquerra que están en el ‘no’ actualmente, pero una parte del partido no quiere votar lo mismo que el PP, Cs y Vox ante el primer Gobierno de coalición progresista de nuestra democracia.