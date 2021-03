Radiografía del terror en Europa: el yihadismo sigue latente y la ultraderecha, disparada

La pandemia de coronavirus todo lo cubre, pero los demás problemas del mundo siguen estando ahí, bajo ese velo. El terrorismo no es una excepción. Se ha transformado, se ha adaptado, pero continúa matando y amedrentando. Este jueves es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo en homenaje a los asesinados en el 11-M español y toca hacer balance. No es bueno. En el último año ha subido ligeramente el número de muertos y, además, las amenazas se diversifican: el yihadismo sigue latente y crece, disparada, la violencia de la ultraderecha.

Según los datos aportados por el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, con sede en Vitoria, en 2020 se contabilizaron 39 muertos por terrorismo entre los ciudadanos europeos (aún se incluye Reino Unido), frente a los 37 de 2019. 25 fallecieron en suelo comunitario y el resto, en países como Níger o Mali. El islamismo causó 29 víctimas mortales y la extrema derecha, otras diez, que es tanto como en toda la pasada década. Armas de fuego, armas blancas y explosivos, por ese orden, fueron los medios más usados para matar, añade esta estadística, que es la base para el Libro blanco y negro del terrorismo europeo, realizado por un equipo de trabajo promovido por la europarlamentaria Maite Pagazaurtundua.

Quién mata hoy

Estos datos constatan, en líneas generales, que no hay un incremento muy elevado de víctimas. De hecho, desde 2014 se han registrado un 59% menos de muertos, añaden el Índice Global de Terrorismo y el Instituto para la Economía y la Paz. Pero también evidencian la tendencia mundial de ascenso de la derecha extrema como brazo armado y asesino, cuyos ataques han crecido un 250% tanto en Europa como en Estados Unidos y Oceanía. Es una realidad sin precedentes en la historia reciente y que se asienta en el terror de los grupos xenófobos, ultranacionalistas y supremacistas blancos que, ahora, tienen el añadido de ser transnacionales.

La actividad terrorista se ha vuelto, por tanto, mucho más compleja. No es como hace unos años, cuando los ataques estaban organizados por el Estado Islámico o por Al Qaeda. Ahora el perfil de los terroristas es diverso y para las fuerzas del orden es más difícil reaccionar o intervenir. Más frentes, más dispersos, más atomizados.

El profesor de Derecho Internacional de la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) Francisco Villacampa explica en un comunicado que el yihadismo vive una fase marcada “por la radicalización local”, ya que los atentados los cometen personas que se han radicalizado en su entorno, y “va en retroceso desde 2019 la figura del combatiente terrorista extranjero”; el caso de España, se llegaron a contabilizar hasta 240 nacionales incorporados a las filas del ISIS. También representa un desafío, destaca el profesor, la salida de prisión de aquellos que cumplían pena por pertenencia a grupos yihadistas o que se han radicalizado más aún en el propio centro penitenciario.

Sigue, pues, siendo una amenaza latente. En España, el nivel de alerta antiterrorista -en gran parte dependiente de la actividad yihadista- sigue en el nivel cuatro sobre cinco, es decir, alto, y no ha bajado desde 2015. En diciembre del pasado año, y a raíz de los nuevos atentados cometidos en Francia, Alemania y Austria, los dirigentes de la UE reafirmaron su unidad en la lucha contra la radicalización, el terrorismo y el extremismo violento, porque el terror yihadista no se ha ido. No hay más que ver la operación que en febrero descabezó una célula con 14 personas, hombres y mujeres, que planeaban “graves” ataques con explosivos en Dinamarca y Alemania.

El profesor Villacampa subraya además un crecimiento de la inestabilidad tras 10 años de las primaveras árabes, “sobre todo en aquellos estados fallidos, como es el caso de Libia”, y se han dado pasos atrás en el control de la actividad terrorista en países como Siria o Egipto. “Hay que tener en cuenta que las agencias de seguridad de estos países tenían un gran poder. Eran estados policiales que lo controlaban todo. Ahora que no hay este control policial, los terroristas campan a sus anchas”, señala.