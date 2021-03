Rafuel: cómo un hombre de 65 años se ha convertido en 'influencer' gastronómico en Instagram

Pero ojo porque detrás de su éxito no está el azar. Rafuel tiene controlado qué receta y qué tipo de producto puede funcionar según el día del mes, el día de la semana y el tiempo que hace: “A primeros de mes puedes poner unas gambas pero el día 15 mucha gente no tiene dinero para hacerlo, pon una receta más económica. Un día que estás a siete bajo cero no puedes poner un gazpacho, pon una fondue de queso si quieres triunfar. Es importante hacer una buena receta para el tiempo que hace”.

“Para mí es más importante la comunidad que tengo que la que está fuera y es importante que esa comunidad esté contenta. Si yo hago una receta, les gusta, preguntan algo y yo no contesto es que es de tontos seguir esta cuenta”, señala.

Todo este éxito culmina en un libro titulado Rafuel, mis mejores recetas en el que se recopilan varios de sus platos estrella. Un proyecto que surgió durante el confinamiento, donde empezó a apuntar por primera vez todas sus recetas, que iban a ser “más sencillas para que las pueda hacer más gente”.

Después del confinamiento llegó Planeta y le compró esas recetas. En un primer momento fue reacio a lo del libro “porque en un mundo digital qué hace el papel porque si quiero hacer una consulta de los libros que tengo la hago por Google que es más rápida” pero finalmente aceptó porque reconoce que “siempre hace ilusión” porque “los del papel también tienen que vivir”.

Pero no se puede tener a alguien como Rafuel al teléfono y no preguntarle por una de las cuestiones que dividen a la sociedad española: la tortilla de patatas con o sin cebolla. Y como buen influencer no se moja: “Si hay alguien que la quiere sin cebolla la hago sin cebolla. No hay que hacer sufrir nunca a nadie. Si vamos a pasar un rato bien comiendo, si a alguien no le va la cebolla no poniendo no pasa nada. Adapto la receta a que todo el mundo que se siente en mi mesa disfrute, no tiene ningún sentido sentar a alguien en tu mesa y hacerle sufrir”.

Eso sí, si es para él se la hace con cebolla.