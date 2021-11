Ramoncín no se corta y manda un mensaje a la izquierda y a la derecha

El músico Ramoncín ha acudido este miércoles a La noche en 24 horas, donde ha sido entrevistado por el periodista Xabier Fortes y ha mandado un claro mensaje tanto a la izquierda como a la derecha.

“Dicen que yo soy un rojo”, ha afirmado el cantante y compositor. “Yo soy un progresista, yo creo en la justicia, en un reparto equitativo de la riqueza, no soy homófobo, ni xenófobo, ni me preocupa la migración. Todo lo que conforma un pensamiento”, ha resaltado, y a continuación ha matizado: “Pero no soy de esos que no critica a los que supone que son de izquierda”.

En ese momento Fortes le ha inquirido a quién tiene que criticar de los que son de izquierda, y la respuesta de Ramoncín ha sido muy clara: “Lo que es intolerable es que se esté señalando tanto al PP porque ha sido capaz de condenar claramente el franquismo, y hay gente que les dicen que hagan eso y no condenan a Stalin, ni a Mao Tse-Tung, ni a Maduro ahora, ni a Castro”.

“Hay una parte de la izquierda que no entiende que la maldad no tiene color, ni derecha ni izquierda, que Mussolini era un criminal, y Stalin también. Y Castro un impresentable de la misma manera que lo era Pinochet. Y Franco un malvado, un maligno, un ser execrable, como Lenin”, ha continuado.

El músico ha señalado que no comprende cómo una parte de la izquierda no es capaz de decir lo que él está diciendo. “La maldad no tiene derecha o izquierda, hay malos de derechas y hay malos de izquierda. Y eso a algunos nos crea conflicto, porque siendo como te sientes, una persona de izquierda, hay una parte de la izquierda que te rechaza precisamente por decir esas cosas”, ha apuntado.