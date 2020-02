Reaparece en televisión (con mala suerte) el ganador del bote más alto de 'Pasapalabra': así ha cambiado

Ahora, este hombre ha aparecido de nuevo para probar suerte en ¿Quién quiere ser millonario?, que presenta Juanra Bonet también en Antena 3. Y esta vez no ha tenido suerte. En absoluto.

Benito se fue a casa con solo 1.500 euros tras fallar en la pregunta número 11, la de los 30.000 euros: ”¿Quién fue el primer rostro que apareció en Antena 3 TV el año en el que comenzó su emisión?”.

El concursante optó por Mayra Gómez Kemp, pero la respuesta correcta era Miguel Ángel Nieto.

Benito aseguró en una entrevista en El Confidencial que ganar el estartosférico bote del programa no le cambió la vida.

“Soy una persona muy normalita. Vivo en la misma casa donde vivía antes, y mantengo los mismos hábitos. Ganar el bote de Pasapalabra te da tranquilidad, pero no hemos hecho ninguna gilipollez. No he dejado de trabajar y mi mujer tampoco”, afirmó.