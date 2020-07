Recomanacions respecte al coronavirus. Aquí et volia veure

Aquest article també està disponible en castellà.

D’una banda estem pagant les conseqüències de les decisions politicoeconòmiques (i potser sanitàries) de les autoritats i, de l’altra, les del comportament de la població de fa quinze dies. D’aquí dues setmanes pagarem el que s’està fent ara.

Sobta que facin tancar els cines i els teatres però no les discoteques, això que ara en diuen «oci nocturn». És estrany perquè semblen fetes exprés per encomanar i encomanar-se. La distància física tendeix a zero; el rentat de mans a lavabos atapeïts també; les mascaretes hi són un oxímoron. Curiosament, tot i que són ben a prop, no es parla d’escoles i instituts, i malgrat que a països veïns com Portugal o Grècia abans de la pandèmia ja feien torn de matí i de tarda, aquí ni s’esmenta; és clar que fer dos torns obligaria a contractar més professorat, mestres i PAS.

Fa més o menys una setmana, divendres 17 de juliol, les autoritats catalanes van «recomanar» moure’s i sortir de casa al menys possible, i no anar a les segones residències. Els embussos als peatges aquell mateix divendres van ser de campionat i un cop passat el cap de setmana havia tornat només un terç dels cotxes.

Recomanar —que apel.la a la responsabilitat ciutadana i a la de cada persona— fa que siguis mestressa i senyora dels teus actes i decisions. ¿Entra dins un acceptable i prudent «sortir de casa al menys possible» anar al club a nedar a l’aire lliure prenent totes les mesures de seguretat tant allà com al bus? Aquí et volia veure; tant queixar-te que no vols que et prohibeixin res, que no cal, que tu ja ets conscient de la situació i prou responsable i ara no saps què fer. Me n’havia d’anar a l’airejada Llançà a passar uns dies però amb molta recança em vaig quedar a Barcelona.

¿Què faré el proper cop? No ho sé. D’una banda actua el pervers: «si tothom ho fa per què jo no...», que regeix i regia per a mal tantes actuacions; de l’altra, el trampós: «és que el meu germà fa setanta anys i això no passa més d’un cop a la vida...», cada dia hi ha aniversaris, fets, situacions, que no es repetiran mai més; o el de la falsa i aznariana llibertat: «a mi ningú m’ha de dir...».