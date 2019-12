"Reeducando" a base de torturas y abusos: así trata China a la minoría uigur

“No podía creerlo. Cerraron a mi espalda una pesada puerta de hierro y me vi en una celda con 40 mujeres. Las últimas no podíamos ni sentarnos, aguantábamos en pie. Todas llevábamos cadenas en los pies. Fuimos interrogadas y apiñadas de nuevo. Cada día lo mismo: cantar el himno, ver vídeos del presidente Xi Jinping, asistir a clases de adoctrinamiento, redactar textos pidiendo perdón por nuestros supuestos errores... Todo el rato vigiladas y controladas. Si te negabas a hacer cualquier cosa, no comías. Y mira que ya te daban poco...”.

Habla Gülbahar Jelilova, perteneciente a la etnia uigur, instalada en la región china de Sinyianh. Una mujer que sufrió un año de reclusión en 2017 sencillamente por ser lo que es, una musulmana minoritaria en su país, a la que el Gobierno trata de reconducir, de reeducar, de rescatar de su deriva, todo para mayor gloria del Partido Comunista. Para vivir, para “respirar” como ella dice, Gülbahar ha tenido que refugiarse en Turquía y su testimonio se oye, demoledor, gracias a los informes de organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional.

No puede alzar la voz ese otro millón de uigures que, calcula la ONU, está confinado en centros de detención chinos, más de cien, de localización inexacta, fantasmales. Su causa, este miércoles, resonará en la sede de Estrasburgo (Francia) del Parlamento Europeo, donde se entrega el Premio Sájarov a Ilhan Tohni, un economista de 49 años que se ha convertido en referente de su pueblo y que reclama, desde la no violencia, un diálogo franco con Pekín para lograr más autonomía y hacer cesar la persecución. Más meritorio cuando estás en la cárcel, condenado a cadena perpetua por “separatismo”.

Demasiado independientes

El choque entre los uigures y las autoridades de Pekín no son nuevos. Lo reciente es que, en 2018, Naciones Unidas denunció públicamente la existencia de los “campamentos de reeducación” en los que se hace de todo para lavar el cerebro de estos musulmanes y convertirlos en buenos chinos. La cifra del millón de internos es aproximada, como todo en un país al que no acceden ni los inspectores internacionales ni la prensa libre. No son personas que cumplan una condena, no se les ha procesado por un delito, no han tenido un juicio (y, si se ha dado el caso, no ha sido justo), sino que están allá para “rehacerse”.

Son, estima China, demasiado diferentes y van demasiado por libre. El pueblo uigur lleva más de mil años instalado en su región y adoptó el Islam como religión por el contacto constante con comerciantes musulmanes, estando como estaban en el noroeste del país, en plena Ruta de la Seda y con un trato intenso con pueblos de Asia Central. Hablan uigur, de raíz turca, y son un grupo de unos 11 millones de personas compacto y de fuertes tradiciones.