Reino Unido en 2020: covid-19, recesión y lo mejor está por llegar… el Brexit

wernerimages via Getty Images

wernerimages via Getty Images

Es curioso ver su empeño en seguir tirando por la vía del viejo imperio, llamando a la puerta de aquellos exsocios que a ellos les apetece. Por lo visto, invitar a estos nuevos proyectos a países de la Commonwealth como India o Botsuana, de momento, no es considerado necesario. Quizás siguen con sus ideas del pasado, clasismo y racismo encubierto.

Los Five Eyes se crearon en 1941, como una alianza que une los sistemas de inteligencia de Canadá, EEUU, Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido, y ahora en muchos medios hablan de ahondar esta relación para crear un eje geopolítico, que vuelva a poner a Reino Unido en algún mapa de decisiones en el mundo… ahora que va desapareciendo su influjo y poder.

Reino Unido esta igualmente cabezón con la creación de una organización económica que copie los miembros de los Five Eyes.

España a diferencia de Reino Unido cuenta con la ayuda de la Unión Europea. No como en la crisis del 2008 cuando los recortes venían impuestos desde el centro y la falta de solidaridad entre países hizo mella en el sur de Europa, asfixiando a Grecia y a España, que pagaron con creces la cultura del pelotazo que hasta entonces imperaba.

Este desplome es la mayor sufrida por ninguno de los países del G7, pero en su caso y por mucho que sigas cual avestruz con la cabeza enterrada en la arena de alguna de sus playas, por cierto, atestadas de la población a la que le has dificultado viajar al Mediterráneo, no hace más que demostrar que a la COVID-19 habrá que sumarle el Brexit.

España no cuenta con la inestabilidad de no saber quiénes serán sus socios comerciales dentro de cuatro meses y medio. El tablero económico de nuestro país, aunque este torcido por el coronavirus sigue contando con las mismas fichas con las que contaba antes de marzo. Estas fichas podrán volver a ser utilizadas una vez tengamos vacuna y las economías puedan volver al punto pre COVID-19.

En Reino Unido en su tablero actual, tirará a la basura la mayoría de las fichas con las que venían jugando.

Tras el referéndum, varios líderes, incluido Boris Johnson, hablaban de cola de países que querían materializar acuerdos económicos y de comercio con Reino Unido… y seguimos esperando.

Japón, con el que están ahora mismo negociando, al parecer no es muy entusiasta de su queso azul Stilton, y las condiciones que Japón impone al sector lácteo al parecer no agradan a Liz Truss, secretaria de Comercio… como si tuvieran donde elegir y no se dieran cuenta de quien ha cedido la sartén del mango con su ineptitud y su miopía.

Con Australia y Nueva Zelanda llevan desde 2020 dando vueltas a la perdiz y sin nada firmado, con la pequeña consideración que están lo mas lejos que cualquier país puede estar de Reino Unido, más de 15.0000 kilómetros, y entre ambos no llegan a los 30 millones de habitantes.