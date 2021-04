República es democracia

Photo 12 via Universal Images Group via Getty

Photo 12 via Universal Images Group via Getty Celebraciones por la proclamación de la Segunda República española el 14 de abril de 1931.

Artículo 1 de la Constitución: España es una República de trabajadores de toda clase, que se organizan en régimen de Libertad y de Justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo.

La II República llegó con el compromiso de mejorar la España que existía y construir un país plenamente democrático, donde se garantizaran la libertad, los derechos humanos y la justicia social. La Constitución republicana fue la herramienta utilizada para poner en práctica estos cambios radicales en un país que todavía presentaba actitudes y comportamientos propios de una sociedad semi feudal.

La mayoría de los derechos recogidos en el texto constitucional fueron reconocidos por primera vez en la historia de nuestro país. Se dieron pasos firmes para construir una España moderna, plenamente democrática, haciendo efectivo el tránsito de siervos a ciudadanos con derechos.

La República instauró el Estado de Derecho y utilizó la Constitución como instrumento no solo de democratización, sino también de modernización del país. Valgan como muestras los siguientes fragmentos literales: “Todos los españoles son iguales ante la ley”; “El Estado español no tiene religión oficial”; “España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional”; “No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. El Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios”; “La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español”; “La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria”. Hace 90 años, ser demócrata era sinónimo de ser republicano.