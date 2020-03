Resistiremos

Hasta que llegó el ‘tropezón’ en Botsuana en abril de 2012, cuando en plena crisis económica los españoles se enteraron (el 14 de abril, ‘lagarto, lagarto’) de que el rey pre-emérito se había roto la cadera, y estaba siendo operado en Madrid, ahí empezó el escándalo que lo dejó ‘emérito’, y que estos días ha alcanzado un punto de no retorno. Quizás no le quede otra salida que un exilio ‘voluntario forzoso’, a lo mejor, sarcasmo de la fortuna, en Estoril, que es puerto de mar.

Sabemos que algunos políticos y amigos no serviles le advertían de los peligros que encerraba su actitud, pero el monarca se había subido a la parra. Desde antes de ocupar el trono se contaban sus aventuras sexuales, su habilidad con los cuernos, su incontrolable promiscuidad, aunque entonces se le decían ‘veleidades amorosas’ de los Borbones, y se le toleraban hasta con sonrisas y comentarios de admiración. Mientras, y por contraste, destacaba la sobriedad de la reina Sofía, y su contención para no dinamitar la Casa Real.

De repente, en cuestión de meses, parece como si los acontecimientos circularan por nuestra vida a velocidad vertiginosa. Hechos extraordinarios en otras circunstancias y ocasiones históricas se vuelven normales. Y vemos como caen, como frágiles estructuras de palillos de dientes que desafiaban a las leyes de la gravedad y las corrientes de aire, paradigmas que creíamos duraderos, sin fecha de caducidad. No hay calma para engarzar la cuentas en un hilo narrativo. Pero hoy ya no tienen vigencia costumbres de ayer.

Y ahí entra otro episodio de novela negra: el policía corrupto, típico subproducto de las cloacas del Estado, que tras haberse ganado inmerecida y falsa fama de ‘abnegado servidor público’ se dedicó al espionaje en beneficio particular, a amasar dinero negro, y a la arquitectura criminal desde dentro del Cuerpo, con la venia de algunas alturas y muchas bajuras. Puesto al descubierto, encerrado en prisión, sin jueces ni fiscales ni ministros que se dejaran chantajear, montó su defensa con el goteo de menos a más de grabaciones y dossieres. Y como no se le hacía caso y seguía enrrejado, sus palanganeros en el submundo periodístico digital dijeron que tenía dispuesto un botón nuclear, que podría hacer estallar al Estado.

Pero el paradigma que cayó aquí fue que la estructura autonómica del Estado, y la deriva cantonalista, taifeña, hacía imposible actuar eficazmente por las dificultades de imponer un mando único. No obstante, la Constitución Española prevé el estado de alarma, que desarrolla la Ley Orgánica 4/1981. Y no sólo se montó, sino que el Gobierno decretó que la única autoridad competente para luchar contra el virus era el presidente del Gobierno y los ministros delegados, que asumen todo el poder mientras dure el estado de alarma. Las reticencias de Quim Torra y los separatistas catalanes, y las más educadas del vasco Urkullu, no fueron consideradas. No tuvieron la fuerza que habían tenido en anteriores ocasiones.

“Esto es como un 155”, han dicho algunos nacionalistas, pero levantando la bandera blanca y con la mascarilla puesta –antes eran máscaras- que temen que el Covid-19 tenga el efecto secundario de fortalecer al Estado.

Sí, estamos cambiando, y mucho y muy velozmente. Estamos doblando un Cabo de las Tormentas. Dejando atrás, salvo error u omisión, paradigmas, costumbres y culturas, extravagancias, varicelas democráticas… Lo importante es ver desaparecer los complejos y las ‘antiguallas’ por la popa. Y asumir que muchas cosas, el feminismo, la necesidad de un Estado fuerte, la ejemplaridad de la clase política, la lucha contra el cambio climático, la potenciación de la salud pública … han llegado para quedarse.

Parece que la nave resistirá. Que resistiremos. Cuando acabe la ‘cuarentena’ y el miedo habrá que reflexionar y filosofar sobre lo que hemos vivido y aún estamos viviendo, y cómo unos dioses han caído y otros se han levantado.

Y sí: Sic transit gloria mundi.