Ni las tetas ni el “mamamama” de Rigoberta Bandini han conseguido finalmente ganar el Benidorm Fest para representar a España en Turín (Italia) en el festival de Eurovisión que tendrá lugar el próximo 14 de mayo.

La catalana y su tema Ay mama han conseguido 91 puntos, frente a los 96 de Chanel y su SloMo. Sin embargo, ha habido un momento que no se ha visto en televisión con el que Paula Ribó —nombre real de Bandini— ha revolucionado el Benidorm Fest.

En un vídeo compartido por el periodista Javier Herrero en Twitter, se ve cómo ha reaccionado el público del Palau d’esports l’illa de Benidorm al final de su Ay mama.

“Hasta hoy no había visto Ay mama de Rigoberta Bandini in situ durante la gala. Vengo temblando: el recinto entero cantando al unísono como en ningún concierto al que haya asistido. Esto no es una canción, ES UN MOVIMIENTO”, ha escrito en un tuit junto a un vídeo en el que se ve al público en pie gritando el estribillo de la canción.