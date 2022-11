Risto Mejide responde a Ayuso de tal forma que se le entiende todo

La dirigente del PP ha afirmado: “Si los médicos reclaman, por ejemplo, menos movilización para que no tengan que estar desplazándose por el territorio, habrá que hablarlo con ellos, porque yo no quiero que trabajen a la fuerza, sin ganas, así que tenemos la mano tendida para todo el diálogo”.

Y ha rematado: “Mi voluntad es que esto se solucione lo antes posible porque afecta a los ciudadanos y no sé en qué agenda me metería yo si no quisiera trabajar por el bien de todos los madrileños y por supuesto de la sanidad pública, que es un tesoro de todos”.

“La primera, que no quiere que los médicos trabajen a la fuerza y sin ganas. Ehhh yo... a mí que me disculpe la presidenta, pero justamente lo que estoy viendo es que los médicos, las enfermeras, los celadores, van petados de trabajo. No es que no tengan ganas, lo que no tienen es tiempo de trabajar”, ha subrayado el presentador.