Risto Mejide responde duramente a Ana Obregón y carga contra los directivos de RTVE

″¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso siempre da audiencia”, dijo el de Todo es mentira mientras despedía el 2022, un comentario que, para muchos, apuntaba tanto a Ana Obregón por la pérdida de su hijo como a Cristina Pedroche por el anuncio de su embarazo unos días antes. Ambas fueron protagonistas de la noche porque también daban las campanadas de 2023, aunque en distintos canales.

El presentador ha iniciado su alegado señalando que le gusta “asumir las polémicas” cuando son suyas: “Desde hace unos años aprendí que la vulnerabilidad nos hace fuertes, así que allá voy. No me duele pedir perdón ni disculpas, y por ahí quiero empezar”.

Sin embargo, ha señalado que le sorprende “muchísimo” lo leído en el perfil de Instagram de Obregón, y así se lo ha hecho saber en público mencionándola directamente a ella: “Ana, te acabo de llamar y he intentado ponerme en contacto contigo, pero entiendo que no quieras hablar conmigo. Pero como tú has hecho público ese mensaje, yo te voy a dar una respuesta pública, aunque me hubiera gustado comentarla contigo antes”.

“En primer lugar, perdón, y no me cuesta nada pedirlo. Perdón porque hay que pedirlo cuando has ofendido a la persona inadecuada o porque has molestado a quien no debías. ¿En qué cabeza cabe que yo me pueda reír, como padre que soy, porque alguien haya perdido a un hijo?”, ha dicho.

Al hilo del tema, ha asegurado, además, que siempre defenderá “el legítimo derecho de las víctimas a expresar su dolor allá donde quieran, cuando quieran y como quieran”, como en el caso de la actriz con su hijo. “Quién me conoce lo sabe”, ha añadido.

También ha hecho referencia a la entrevista de hace “unos días” en la que el propio Mejide alaba la trayectoria profesional tanto de Obregón como de Pedroche: “Dije, literalmente, que son dos personas de las que aprender mucho”.

El presentador ha insistido en que se siente muy “sorprendido” por la reacción de la actriz. “Primero por toda la polémica que se está creando. Segundo porque, Ana, tú eres una persona que sabe muchísimo más de tele que yo y eso es indiscutible. Me sorprende que no veas que esto no iba ni contigo ni con Cristina”.

“Yo puedo tener ideas equivocadas y estoy abierto a discutirlo cuando haga falta, pero mi comentario de que la muerte de un ser querido o un embarazo da audiencia... Igual alguien debería preguntarse a quién le da audiencia. Esto no iba contigo, iba con los que nos ponen ahí, que son los mismos directivos que desde un despacho de RTVE en 2020, apenas cinco meses después del fallecimiento de tu hijo, deciden que tú des esas campanadas. Esto va con el mercado del morbo, con el que yo me siento bastante en contra (...) De verdad, me duele que hayas pensado que me he reído de que tú hayas tenido que enterrar a un hijo. Lo siento muchísimo. Y es el mismo morbo de la gente que va a ver si se le nota la barriguita a alguien. Lo siento, pero sigo estando en contra de eso. Y ni tú, ni Cristina ni yo tenemos la culpa, porque seguramente también me han puesto a mí porque yo me he separado este año. No lo sé, pero, si es así, lo denuncio”, ha relatado el presentador.

Asimismo, ha hecho referencia a “la poca audiencia” que se hizo en Telecinco, mencionada, además, por Obregón en su post: “Yo lo he admitido. Aunque no fue la menos vista, fue la tercera menos vista. Puedes corregir tu post, Ana. Y esto lo único que hace es demostrar la tesis”.

Para terminar su respuesta, ha acudido a las palabras de la actriz y ha insistido en lo mismo: “Me has llamado repugnante, machista y muchísimas cosas que ahora muchos seguidores están replicando. Como te he dicho, no le temo a la polémica, pero lo que no voy a permitir es la injusticia. Así que, Ana, aquí me tienes para decirte perdón a la cara, pero, insisto, no iba contigo, sigo pensando lo mismo y lamento muchísimo todo esto. Te envío un beso fuerte. Lo único que has demostrado es que no me conoces”.