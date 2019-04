Fue tal la cantidad de gente que acudió a ver a la catalana, que ni siquiera ella misma dio crédito. “Madre mía, lo que viví ayer no se me olvidará jamás. Gracias de corazón Argentina”, escribió al día siguiente en sus redes sociales al compartir el vídeo de su actuación.

IMPRESIONANTES. No se nos ocurre un adjetivo mejor para describir las imágenes del concierto que el pasado viernes dio Rosalía en Argentina. La cantante de Malamente y Con altura fue uno de los nombres del festival Lollapalooza 2019. No tenía el mejor horario (17:45 a 18:45) ni el mejor escenario (el alternativo) y aún así logró un lleno absoluto.

MADRE MIA LO QUE VIVÍ AYER NO SE ME OLVIDARÁ JAMÁS Gracias de ❤️Argentina 🇦🇷✨ @lollapaloozaar pic.twitter.com/yuIH8pqDvt

Tras su paso por la capital argentina, Rosalía actuó el domingo en Santiago de Chile y esta semana pasará por Toluca (México). La gira continuará por Estados Unidos, con parada en Nueva York 30 de abril, y pasará después por Canadá, Reino Unido y Francia.

El de Argentina no ha sido el único gran hito de la catalana este fin de semana. Este domingo ha vuelto a ser protagonista en Nueva York con su canción Con Altura. En noviembre Rosalía ya había ocupado las fachadas de Times Square, donde anunció por todo lo alto el lanzamiento de su aclamado disco El mal querer. The New York Times lo eligió el sexto mejor álbum de 2018.