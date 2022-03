Rubén Sánchez: "Las empresas energéticas son 10.000 millones de euros más ricas"

El secretario general de FACUA, Rubén Sánchez. RUBÉN SÁNCHEZ

Rubén Sánchez (Sevilla, 1974) es el secretario general FACUA-Consumidores en Acción y se ha convertido en uno de los rostros habituales en los medios de comunicación en defensa de los derechos de los consumidores en España. Ante el preocupante incremento de los precios de los mercados energéticos de las últimas semanas, manda un mensaje a la ciudadanía: “No dejes que te roben”.

Periodista de profesión, Sánchez ha lanzado este jueves su nuevo libro, ¿Por qué dejas que te roben?, una obra en la que da algunas de las claves en la lucha contra el fraude. Algunas de ellas van desde apostar por “la autodefensa” del ciudadano, a la capacidad de la gente para organizarse.

El secretario general de Facua advierte a los españoles que no se debe tolerar “el más mínimo abuso” y justifica que frente a la “absoluta dejadez” de las administraciones, las grandes empresas utilizan siempre la misma estrategia: “Cuando la gente actúa, tratan de cansarnos y, si no consiguen su objetivo, pasan a la amenaza”.

En su libro, el comunicador sevillano ha puesto en valor que, pese a las complejas respuestas que ofrecen los “grandes oligopolios” y su interés por “silenciar” a sus clientes, hay algo que dichas compañías no pueden evitar: “Silenciar la repercusión que esas críticas o alertas llegan a tener en nuestras propias páginas web, las redes sociales, los foros y las plataformas online donde podemos opinar sobre su calidad”.

Rubén Sánchez refleja en su libro cuáles son los pasos que deben adoptar los consumidores para reclamar a las entidades y protegerse ante una eventual estafa de algunas compañías. Una obra que define como “una guía para enfrentarte a las relaciones tóxicas con empresas que seducen con malas artes”.

¿De verdad hay mucha gente que se deja robar?

Es una de las motivaciones que intenta potenciar el libro, que la gente no se deje robar, ni siquiera que nos cobren 50 céntimos de más por un servicio que no hemos contratado. Es uno de los ejemplos que pongo. Suben un euro a cada cliente, por un servicio que no hemos contratado y solo algunos de ellos lo reclama, pero otros no lo hacen y terminan pagando pequeñas cantidades por servicios que no han sido disfrutados.

Muchas veces no se actúa y cuando se hace, las empresas nos intentan cansar, intentan darnos una negativa por respuesta. Luego, si continúan con las reclamaciones, pasan de cansar a la gente a amenazarla, diciéndoles que les van a incluir en el listado de morosos o que les llevarán a los tribunales.

¿Creen las grandes empresas que los consumidores son incapaces de rebelarse y defenderse?

Las empresas saben que hay un porcentaje de consumidores que reclaman y presentan denuncias en las asociaciones que se dedican a ello, pero también hay una gran cantidad que no reclama nada. Las empresas lo tienen todo pensado y usan una estadística con la que saben que siempre reciben dinero.

El libro del secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, '¿Por qué dejas que te roben?'. AGUILAR

En el libro hablas de las “malas artes” de las compañías para captar clientes, ¿es ético usar este tipo de estrategias?

Las malas artes pueden constituir en hacerte creer que son las más baratas del mercado. Pero el problema está en quienes tienen la potestad autonómica. Las comunidades autónomas sancionan muy poco y las compañías no suelen tener al frente a políticos que potencien el control del mercado, con lo que las irregularidades muy graves tienen sanciones de muy reducida cuantía.

En nuestro caso particular, nos preocupa que las más de 100 denuncias que Facua ha presentado contra algunas empresas, simplemente, para que les enviaran un apercibimiento o una sanción, no hemos recibido respuesta de ninguna de ellas. Tenemos la preocupación de que todo siga realmente igual, porque las respuestas siguen siendo ambiguas.

Tras meses donde el coste de la luz, del gas o de los carburantes sigue protagonizando el debate social, ¿son las empresas energéticas las más beneficiadas por el alza de los precios?

Las empresas energéticas y las del sector petrolero están inflando precios. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, está ofreciendo un discurso bochornoso pidiendo un apoyo adicional a las eléctricas.

Estas empresas han ganado 10.000 millones de euros más en el último año. La respuesta del Ejecutivo central debería ser una respuesta agresiva y no, nos encontramos que, como ha ocurrido siempre, es un gobierno sumiso a los grandes oligopolios.

¿Qué medidas se deben adoptar para rebajar el elevado precio de la electricidad?

Las medidas que deberían tomar son, precisamente, las que no están adoptando. Una subida de impuestos a las grandes empresas y petroleras. Lo que no puede ser es que el presidente y la vicepresidenta se hayan reunido con ellos para decirles que no les van a bajar los impuestos.

La subida de impuestos a las compañías debe ir acompañada por un intervencionismo en el precio. Queremos tener una política con precios que fijen topes. El Gobierno está trasladando que está a la espera de que Bruselas lo diga, pero podría haberlo hecho ya. El tope que nosotros proponemos es el de 50 euros por megavatio hora (MWh).

“Proponemos al Gobierno fijar el precio de la electricidad en 50 euros/MWh”

¿Se está ‘forrando’ el Estado por los impuestos del mercado energético, como dice Alberto Núñez Feijóo?

La bajada de impuestos del año pasado es una merma de ingresos de mucho dinero. Recortar al 10% el Impuesto sobre el Valor añadido (IVA) en la factura eléctrica está bien, también se podría bajar al 4% pero no alegremente. Todo ello se debería hacer con una reforma fiscal para que las grandes rentas paguen más impuestos.

Si a la vez que bajas los impuestos indirectos no subes los directos a quién más gana, se merman los fondos. Deberían subirle los impuestos a esas grandes empresas. Pero la afirmación de Feijóo no es cierta porque los que recaudan son los Estados, no los gobiernos.

¿Cómo ha podido aumentar la pobreza energética en España?

Los españoles somos más pobres ahora. Si comparas la situación, ves como las seis eléctricas ahora son 10.000 millones de euros más ricas y tú, ¿eres más rico que hace un año? Hay un altísimo porcentaje de familias que tiene menos ahorros y pagan servicios más caros.

Por un lado, a las grandes empresas se les está permitiendo abusos pero, por otro lado, cuando cometen estos fraudes no se actúa. Aquí hay un mapa político muy completo y todos tienen su cuota de responsabilidad. Un fraude como el de las cláusulas suelo, por ejemplo, se cobraron ilícitamente sin que PSOE y PP actuaran.

¿Se necesita mano dura contra las empresas energéticas?

Debería haber un revulsivo político, un nuevo político de cualquier formación que se caracterice por cambiar las cosas. Hace falta que los políticos se olviden de las puertas giratorias, que sean motivo de expulsión del partido. Falta mano dura por parte de todos los partidos.

En el caso del ministro de Consumo, Alberto Garzón, es un ministro que todavía no ha hablado de fraudes por parte de las compañías eléctricas. Es el ministro del juego y de la alimentación. En el control del mercado y protección de consumidores, ahí no tiene papel Garzón.

Con todas las herramientas tecnológicas que hay en la actualidad, ¿es más fácil o difícil que alguien termine estafado?

El nivel de conocimiento hace que estemos protegidos con respecto a otros años, pero hay otros fraudes que nos obligan a reciclarnos. Por eso es bueno que la gente reciba apoyo por organizadores de consumidores potentes como FACUA. Una de las grandes claves es que los gobiernos nos deben proteger de los fraudes y, como no lo están haciendo, tenemos que autodefendernos.

¿Y con la salud bucodental?

Ejemplo de ello es lo que ocurrió en Idental, Dentix y otras redes de clínicas que han cerrado y han cometido fraude con los consumidores. Había un ínfimo control y todavía seguimos viviendo una burbuja de la salud bucodental. Esto ha provocado que abran redes de clínicas dónde se ha mercantilizado la salud.

Hay una absoluta dejadez, con fraudes, unos detrás de otros. Lo hemos visto con los bancos. El perjuicio económico son miles de millones de euros. Una subida ilegal de precios o un incumplimiento de un contrato, si miras tu cuenta anual, afecta mucho.