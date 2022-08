Rusia quema el gas que no envía a Europa, al no poder darle salida a través del Nord Stream

via Associated Press

Rusia está quemando el exceso de gas que no exporta a los países europeos, especialmente el que ahora no da salida a través del Nord Stream 1 que acaba en Alemania. No lo puede almacenar y, directamente, le prende fuego. Lo han desvelado unas imágenes satelitales del sistema de monitoreo de incendios de la NASA, que muestran las llamas en la estación compresora de Portovaya, propiedad de Gazprom, y lo ha corroborado de forma independiente la cadena británica BBC.