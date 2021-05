El relato de Ryan Reynolds sobre su "eterna compañera": la ansiedad

“Una de las razones por las que cuelgo esto tan tarde es porque me sobrecargo de tareas y las cosas importantes se me escapan. Y una de las razones por las que me sobrecargo de tareas es mi eterna compañera, la ansiedad”, ha comenzado el actor en una carta publicada en Instagram , donde tiene casi 38 millones de seguidores.

Dos años después de conceder esa entrevista, el intérprete de La proposición contó que, en realidad, se medica desde que tenía 20 años. “Tengo ansiedad. Siempre he tenido ansiedad. También en ese momento feliz de ‘Estoy ansioso por esto’ y este tipo de cosas. He estado en las profundidades, en lo más oscuro del espectro, y no es divertido”, desveló en una charla con The New York Times.