Un sacerdote de Madrid, tras ser atacado con un puñal: "Me defendí como Bruce Lee con clergyman"

En una carta enviada a sus feligreses, el sacerdote de San Josemaría ha asegurado que está bien aunque ha recibido tres puñaladas leves “que podrían haber sido otra cosa, especialmente la del esternón”.

“Me defendí como Bruce Lee con clergyman, y gracias a eso no fue a mayores. Estuve sereno en todo momento, rezando al Señor por ese pobre chico. Antes, durante el forcejeo de cinco minutos y después: está detenido e ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital. Un pobre chico que quería matar a un sacerdote ‘porque los sacerdotes matamos a los niños...’, ha relatado.

El padre Javier también ha detallado que preguntó a su atacante, cuchillo mano, por qué hacía esto contra personas que ayudan a los demás. “Mira, le dije, desde mayo hemos entregado más de 30 toneladas de alimentos en Cáritas a personas muy necesitadas. Y él me contestó: ’Por eso no te he matado, Cáritas me ha salvado la vida”, ha señalado.