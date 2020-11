Salvador Macip, investigador de la universidad de Leicester: "Esta segunda ola ha sido un fracaso de gestión"

En Reino Unido podemos ir a trabajar, al colegio, a comprar, pero no podemos hacer nada más y creo que es buena opción porque no es tan severo para la economía como uno total. Obviamente va a haber sectores que sufran mucho, pero sirve para no tener que cerrar todos los trabajos y los colegios que eso tendría un impacto aún mayor. Esto tiene que ir acompañado con medidas para poder preservar los comercios que se están sacrificando ahora, no es justo que ellos se sacrifiquen para beneficiarnos a todos. En esta crisis más que rescatar bancos y grandes empresas hay que hacerlo con trabajadores y pequeños empresarios que lo están pasando peor.

En mi opinión es una combinación de factores. Hubo un fallo en la desescalada, que es la raíz del problema. Hubo un confinamiento tardío que funcionó muy bien, pero se salió demasiado rápido y sin las condiciones adecuadas. Cada país tiene sus características, pero otros estados trataron de reducir los casos a casi cero y a partir de ahí ir volviendo a la normalidad. En España se salió cuando no estaban a cero, se corrió con la desescalada para hacer un verano normal y eso fue un error. El verano fue relajado, el Gobierno no tenían las herramientas suficientes para hacer test, no había rastreadores, no se podía hacer confinamientos y en julio estábamos iniciando la segunda ola.

Esta segunda ola en Europa ha sido un fracaso de gestión. La primera hora podía estar justificada con que no conocíamos el virus y no sabíamos qué hacer, pero ahora no había excusa para fallar de la manera en la que se ha fallado en Europa y más comparándolo con muchos países de Asia.

“Es peligroso pensar que la segunda oleada pueda ser en otoño porque, entonces, asumiríamos que en verano no va a pasar, nos relajaríamos aún más y no hay ninguna garantía [...] Puede pasar incluso ahora mismo, es muy difícil de predecir.”.

Aunque lo más obvio, para mí, es que no puedes hacer una desescalada y ceder las competencias a las autonomías si estas no tienen los recursos para manejar la pandemia. Cuando en julio empezaron los primeros brotes en Cataluña y el presidente pedía cerrar esos sitios, los jueces se lo tumbaban. Luego pasó en más sitios. Si no tienen el poder real, no sirve para nada. Hay que asegurar también el tema legal para cuando haya una crisis poder actuar rápido. Todo sumado ha hecho que la gestión no haya sido la mejor. Yo evitaría buscar un responsable, no creo que sea uno concreto, creo que ha sido cosa de todos: la situación, el sistema, cómo llegó España, etc.

Ha habido una combinación de factores que han complicado mucho las cosas. Ha habido una guerra política entre el Gobierno central y algunos autonómicos, con la oposición, etc y esto en tiempos de pandemia es un peligro. Después el hecho de que el Gobierno central o los autonómicos no pudieran hacer ciertas cosas complica mucho la gestión, tendría que haber un marco legal que permitiera poder aplicar las medidas necesarias, de la forma necesaria cuando fueran necesarias sin tener que hacer números con el estado de alarma.

Es el mismo error que cometimos en verano. Tenemos que asumir que esta Navidad no se salva, no va a ser normal . No podemos decirles a los ciudadanos que si se esfuerzan ahora podrán hacer lo que quieran en Navidad o en enero volveremos a tener problemas. Hay que comunicar mejor la idea de que quedan unos meses de pandemia y hasta entonces hay que tener cuidado. Tenemos que quitarnos la cabeza de que va a ser una Navidad normal.

Es una buena pregunta, espero que sí pero no lo sé porque los test rápidos generan un problema logístico, ya que hay que analizarlos, procesarlos, etc. No sé si el sistema de salud está preparado, confío en que sí. Es muy fácil pedir más test, pero hacer más test no es solo comprarlos, es tener el personal para hacerlos, la logística para procesarlos, hacer el seguimiento, etc.

¿Cómo van a ser las suyas? Haga alguna recomendación a la gente.

Yo la tengo clara. Vivo fuera y en Navidad suelo bajar a ver a familiares y amigos, pero este año no voy a ir. A mis padres no los veo desde las del año pasado y me sabe mal, pero tengo claro que no me muevo de aquí. La enfermedad no es una gripe, es seria y da unos efectos secundarios que no conocemos bien aún. A nivel personal no quiero arriesgarme y, además, estas fechas con reuniones familiares son perfectas para propagar el virus. Hay que hacer lo imprescindible y ya. Esta Navidad nos la saltamos y la próxima espero que ya sean normales.

Navidades por Skype.

Exacto. Estamos pidiendo un sacrificio a la población que, si lo miras en detalle, no es tan grave. El impacto económico sí que hace que la gente lo pase mal y sea muy grave, pero saltarse la Navidad o no ir un verano a la playa no es el fin del mundo y si se pueden evitar ciertos contactos o viajes es mejor hacerlo.

Ha mencionado la playa, ¿se podrá pisar el verano que viene de forma más o menos normal?

Más normal va a ser. Si todo va bien y siendo optimista, tendremos vacunas en breve y la podremos empezar a usar en semanas. Pero hay que vacunar a la gente y esto no es fácil, se necesita tiempo, una estructura y un plan para vacunar primero al personal sanitario y personas de riesgo. No creo que de tiempo para que todos nos vacunemos para este próximo verano. Si todo va bien, la normalidad total la recuperaremos a finales del 2021 para ir de cara a un 2022 que sea normal.

¿Qué le pediría a Pedro Sánchez como regalo de Reyes?

Más inversión. España está a la cola de inversión en Europa. La Comunidad Europea tiene una media de un 2% del PIB más o menos y nosotros tenemos un 1,3% más o menos. Además, parte del dinero que se destina a investigación se va a investigaciones del ejército. Yo pediría un plan a largo plazo que sea transversal. Hay gente muy buena en España, pero son muy pocos grupo