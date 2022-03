Sánchez se dirige a Abascal, le dice que es "una persona rigurosa" y le da un consejo

Realizando una suerte de símil con la condena del juicio a Sócrates, el responsable de Vox le había espetado: “Señor Sánchez, usted combate hasta la filosofía quizá porque no quiere que los escolares sepan quién era Sócrates... porque le mataron los sofistas”. Acto seguido había concluido que ″[le mataron] los sofistas como usted, que no tienen ningún aprecio por la verdad, que creen que la verdad no importa, que creen que la verdad no existe”.