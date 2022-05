Sánchez y Aragonès coinciden en Barcelona tras el conflicto por el caso Pegasus

David Zorrakino / Europa Press via Getty Images

Además, se producirá después de que este miércoles la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, haya admitido en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso que se espió a cerca de una veintena de independentistas con autorización judicial del Tribunal Supremo , entre ellos el propio Aragonès. Mas no solo eso.

No es el único episodio político de relevancia que El País recuerda que tuvo lugar en ese período. El 3 de enero, la Junta Electoral Central sentenciaba la legislatura catalana al retirar el escaño al expresident Joaquim Torra, quien abandonaba el cargo semanas después.

Primer cara a cara tras Pegasus

El hecho de que el Gobierno anunciara que Sánchez y Robles han sido afectados por el espionaje no ha hecho rebajar la presión ni las críticas del Govern, ya que creen que son dos asuntos diferentes y recriminan que hayan reaccionado de manera distinta cuando las escuchas han afectado al presidente del Ejecutivo y a la Ministra que cuando solo afectaba a independentistas.

Aragonès reclamó un encuentro entre ambos líderes

Otra de las demandas que ha hecho el jefe del Ejecutivo catalán desde el inicio de la polémica ha sido exigir una reunión con Sánchez para que le dé explicaciones sobre lo ocurrido y poder abordar el asunto, pero por el momento no está previsto este encuentro.

“Ya no es si se hará o no, porque no podrán evitar este encuentro. Es cuándo se hará. Y esto sólo lo puede responder la Moncloa”, afirmó el martes la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, en la que también reclamó a Sánchez que aprovechara su visita a Barcelona para dar explicaciones sobre el espionaje.