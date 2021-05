Sánchez acusa a Casado de deslealtad en Ceuta y de utilizar una "calamidad" para intentar derribar al Gobierno

Tensión en el Congreso en plena crisis con Marruecos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al líder del PP, Pablo Casado, de deslealtad en estos días y de utilizar cualquier “calamidad” para intentar derribar al Gobierno: “No lo va a lograr”.

Los dos han protagonizado un duro cara a cara en la sesión de control al Gobierno, en la que Casado ha cambiado su pregunta prevista y se ha referido a la crisis que se vive con Marruecos. “Rectifique” la política exterior, ha sido la petición del líder del Partido Popular.

Un molesto Sánchez le ha reprochado: “No me ha quedado claro si apoya o no al Gobierno de España”. “Por la mañana tenemos una conversación privada y dice que apoya. Ayer en sus declaraciones dice lo contrario”, se ha quejado el presidente, que ha remarcado: “Siempre ocurre lo mismo, utilizan cualquier calamidad, como la pandemia, para tratar de derribar al Gobierno de España. No lo van a lograr”.