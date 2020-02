Sanders y Trump convocan a las masas en el cierre de campaña en Nuevo Hampshire

El senador izquierdista Bernie Sanders y el presidente estadounidense, Donald Trump, demostraron esta pasada noche que son los dos líderes políticos que más pasiones levantan con sendas demostraciones de fuerza durante el cierre de campaña de las elecciones primarias en Nuevo Hampshire.

Sanders convocó a más de 6.000 personas en Durham para un acto con sabor a elección general en el que le apoyaron la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, la actriz Cynthia Nixon (Sex and the City) y el activista Cornel West, y que terminó con un concierto del grupo de rock The Strokes.