Sandra Golpe (Antena 3) pregunta a Albert Rivera por su relación con Malú (sin preguntarle) y así reacciona él

Era casi imposible que no ocurriera, y ha pasado este lunes en Antena 3 . Albert Rivera ha tenido que contestar a una pregunta sobre su relación con Malú que la periodista de la cadena, Sandra Golpe , ha formulado sin necesidad de mencionar el nombre de la cantante.

Rivera, con una sonrisa, ha contestado que él “trabaja con la misma ilusión que siempre” y ha expresado su voluntad de dedicarse con su equipo a lo importante para los españoles.

La periodista, entonces, ha insistido con una repregunta. “Pero, ¿le perjudica?”, ha dicho.

El político ha asegurado entonces que “cada uno en este país puede hacer lo que quiera. Lo bueno es que este es un país libre y trabajo para que siga siéndolo y para que cada ciudadano sienta que aquí puede ser libre y hacer lo que quiera y como quiera”.

“Además yo he sido siempre discreto y jamás me verá hablando usted de la vida privada de Pedro Sánchez o de Pablo Iglesias. En eso, se lo aseguro, no voy a cambiar”, ha concluido Rivera.