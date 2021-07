Sanidad deja caer que las comunidades pueden pedir el certificado covid en sus territorios

No hay acuerdo sobre el uso del certificado covid para limitar la entrada en bares y discotecas. No lo hay, ha explicado la ministra de Sanidad, porque hoy no tocaba tratar esa cuestión en el Consejo Interterritorial de Salud.

Sin embargo, no ha habido necesidad de un debate formal entre ministerio y comunidades para que Carolina Darias defendiese que es una opción en manos de estas últimas. Eso sí, no ha especificado nada a si se aplicaría en bares u otro tipo de locales. “Las comunidades, dentro de su competencia como autoridad de salud pública, pueden requerir este tipo de documentación, como la prueba de vacunación o una prueba de diagnóstico activa; está dentro de sus competencias”. De momento, no se lo plantea a nivel nacional.

La titular de Sanidad ha negado la versión de su colega de Industria y Comercio, Reyes Maroto, que había adelantado la posibilidad de debatir la cuestión en la reunión del miércoles. “El objetivo prioritario ahora es vacunar a toda la población del país, cumpliendo los hitos. No renunciamos a nada, yo le digo a lo que estamos en estos momentos”, ha explicado Darias.

Una pauta que ya se sigue en Europa

”Únicamente se ha tratado porque algún miembro lo ha planteado, pero no formaba parte de la orden del día... solo estamos centrados en vacunar”, ha explicado Darias en referencia, sin mentarlos, a los consejeros de Galicia y Canarias. Ambos han insistido en limitar la entrada a los locales de ocio a quienes prueben estar vacunados o mostrar un negativo reciente, algo que ya se exige en varios países de Europa.

Preguntada por la posición del ministerio sobre lo propuesto por ambas comunidades, se ha limitado a responder que “es que los usos regulados son los que aprueba la Unión Europea. Cualquier otro uso que no sea ese... el amparo legal es el que es”. Sí ha detallado con algo más de desarrollo que ya se han emitido más de 11 millones de estos certificados.