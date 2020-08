Santiago Segura habla así de la relación de Enrique Ponce y Ana Soria

La noticia de la relación entre Enrique Ponce y Ana Soria tras un matrimonio de casi 25 años entre el diestro y Paloma Cuevas ha acaparado todas las portadas de la prensa del corazón.

Desde que se conociera, han sido numerosos famosos los que han opinado de este nuevo romance del torero. Uno de los últimos en hacerlo, Santiago Segura.

El actor, que se encuentra de estreno de su nueva película Padre no hay más que uno 2, ha concedido este domingo una entrevista al diario ABC para hablar del filme... aunque también ha opinado sobre el nuevo noviazgo del torero.

Segura, que ha afirmado que siempre quiere estar con sus hijas, ha confesado que le da “mucha pena porque eran la pareja perfecta”. El actor ha calificado a Cuevas de “encantadora” y ha desvelado que la conoció en Málaga, en el estreno de A Chorus Line de Banderas.

“Cada persona es un mundo pero a mí me es imposible pensar en renunciar a una parte de las vidas de mis hijas. Si te separas, con suerte, las ves la mitad. Yo por la mitad del tiempo de mis hijas no me voy ni con Claudia Schiffer”, ha añadido.