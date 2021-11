Santos afirma que él y Londoño se quisieron matar durante años pero decidieron "remar hacia la paz"

“Yo le confesé hace poco que cuando me dijo aquella frase de ‘estamos en la misma barca y me toca remar’, yo pensaba que ante las primeras borrascas se iba a bajar de la barca, y afortunadamente no se ha bajado, y eso se lo reconozco”, ha añadido el excomandante en jefe de las FARC.

Sobre si corre peligro el acuerdo con el Gobierno de Iván Duque, Londoño se ha mostrado muy claro: “Yo creo que a cinco años de la firma y casi tres años y medio del Gobierno de Duque, lo he dicho en los distintos balances durante el quinto aniversario, lo hemos logrado, podemos cantar victoria. Este Gobierno que se eligió con la bandera de hacer trizas los acuerdos de paz, no lo pudo hacer. Y por eso me siento muy emocionado y muy contento de volver a Europa a decirle a la comunidad internacional que, a pesar de esa decisión que tenía o de esas banderas con las que fue elegido el presidente Duque, a cinco años podemos decir que el acuerdo no tiene reversa”.

El exlíder de las FARC, además, ha pedido perdón a las víctimas en repetidas ocasiones, y ha definido ese tema como “sumamente difícil y complejo”. “Lo estamos haciendo de corazón, convencidos de que en el desarrollo de la lucha de las FARC se establecieron políticas que fueron muy equivocadas y que generaron unas heridas muy profundas en la sociedad colombiana, como por ejemplo el tema del secuestro”, ha afirmado el exguerrillero.

“Yo no tengo problema, pediré perdón todas las veces que sea necesario hasta el último día de mi vida”, ha insistido. “Estoy convencido que fue una política errada y mi compromiso es contribuir a sanar las heridas que el conflicto dejó en la sociedad colombiana”. Sobre esto ha respondido Santos que Londoño ha sido “valiente que ha sido consecuente”.

“Hoy estamos más convencidos de lo que lo estábamos cuando firmamos hace cinco años”, ha asegurado Santos. “Nunca pensé que cinco años después estaríamos juntos aquí en la Cadena SER defendiendo lo que hicimos”, ha concluido Londoño.