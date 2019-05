Sara Sálamo también carga contra Fran Rivera y lo hace de una manera diferente

Sara Sálamo se ha sumado a la amplia lista de personas que han criticado a Fran Rivera tras sus palabras de este miércoles en Espejo Público (Antena 3). El diestro valoró de manera controvertida el suicido de una trabajadora de Iveco después de que se difundiera un vídeo sexual suyo.

“No es culpable, evidentemente, el malnacido que haya... Porque no es hombre hacer viral un vídeo así. Pero los hombres, y soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo”, comentó en el programa de Susanna Griso.

Sálamo ha compartido la noticia en la que se recogen estas palabras y ha criticado a Rivera mostrando hincapié en que ella no está rodeada de personas así.

“Qué suerte que la mayoría de los hombres con los que me relaciono no se parecen a ti, Fran Rivera”, ha compartido la intérprete.