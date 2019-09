Se acaban los discursos

Quien quiere las cosas ‘claras’, cada oveja con su pareja, naturalmente del sexo contrario, no puede facilitar el gobierno a los socialistas. Claro que, a veces, pueden coincidir en sus votos en las Cortes, “pero poquito”, como me dice uno de sus seguidores.

Pero, como decía un poema de Luis de Góngora, “ande yo caliente, ríase la gente”. Resultado: no para de bajar en el voto y en la intención de voto. Ha perdido la ocasión de ser un partido al modo liberal o centrista europeo, de romper el desempate y entrar en el Consejo de Ministros, como le pedían con insistencia sus homólogos del otro lado de los Pirineos. “Pacte usted con Sánchez”, le decían. Macron, por ejemplo.

Ahora, el 10-N, tendrá la respuesta a su tacticismo. Si el electorado sigue a la fuga, y sus cuadros también, mientras el PSOE sube a pesar de todo, solo le queda una salida para orillar el ridículo y el precipicio: convertirse en partido bisagra y facilitar al ganador la formación de un gobierno. Porque además, también los catalanes no independentistas, su primer caladero, empiezan a darle la espalda… mientras crece el PSC de Iceta.

Lo de Podemos tiene su propia historia. “Lo que no puede ser no puede ser, y además es imposible” (Tayeirand). El pacto formal con los morados es tan imposible ahora como uno con EH Bildu, o con ERC, o con Puigdemont o Torra. Esta es una verdad, quizás no la única, pero es la que cuenta en este tapete. Pablo Iglesias y sus resistentes –los pragmáticos, o simplemente prácticos y realistas, se le han ido yendo– no han abdicado de su programa antisistema. Apoyan a los golpistas catalanes, hablan de ‘presos políticos’ y no de políticos presos, no aceptan otro 155 si la Generalitat vuelve a la DUI y a las andadas, defienden que los lazos amarillos ocupen el espacio público e institucional, apoyan el derecho a ‘decidir’, eufemismo del de autodeterminación, en Cataluña y en el País Vasco, para engañar a la opinión pública europea; homenajea a Otegui, se alinea con EH Bildu, comprende a ‘los chicos’ de Alsasua… y sigue ampliando su ‘ridiculum vitae’ en vídeos virales en la red.

Siguen sin condenar a la cruel dictadura venezolana, humillando a centenares de miles de españoles y de sus descendientes, que malviven y mueren en esa tierra que ya no es de promisión y libertad sino de concentración y humillación.

Imposible que Sánchez los siente en la mesa del Consejo de Ministros, porque si lo hiciera, se acabaría Sánchez, aunque Casado, Rivera y Abascal brindaran con champagne francés.

Es cierto que el líder socialista ha engañado a muchos, dentro y fuera de su partido, por acción u omisión, y que puede ser el epítome del cinismo político y estratégico, que juega al ajedrez pero también al póker, en sentido figurado, y no al parchís o a la oca, que son más imprevisibles; que es hábil en el dibujo del trampantojo; que ha ido en zig zag, como aconsejan los instructores militares a los soldados que atacan campo a través para escapar del fuego enemigo; que primero dijo, para conseguir los votos para presentar con éxito la moción de censura a Mariano Rajoy, a quien se le heló el puro en la boca, que convocaría elecciones de inmediato, tras un tiempo ‘prudencial’ para la normalización, y luego se quedó como fijo discontinuo…. Todo eso es cierto; y más que haya o hubiera.