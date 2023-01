Se lía la mundial en Twitter por esta frase que Santiago Segura pronunció hace un mes

El director de cine Santiago Segura. Getty Images

Una frase que Santiago Segura pronunció hace poco más de un mes en una entrevista en El Mundo está teniendo un gran repercusión en Twitter, donde el director de cine se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del día.

La conversación tuvo lugar en plena polémica de Pablo Motos con el Ministerio de Igualdad y le preguntaron por uno de los cortes del presentador que se hicieron virales y en el que estaba presente el propio Segura.

Aquel día, Motos le preguntó a la actriz Luna Fulgencio, de 9 años, si le gustaba algún chico. ”¿Cómo lo viviste en directo?”, le plantearon a Segura.

“Me dio risa, porque me pareció una metedura de pata de Pablo y la niña salió con mucho ingenio. ¿Cuántas miles de veces he metido yo la pata al decir algo sin pararme a pensarlo y luego me he dado cuenta? Pablo Motos lleva 15 años haciendo un programa todos los putos días”, afirmó.

“Cualquiera de estos que le critica, si hiciera un programa diario, metería la pata 10, 15, 20 o 30 veces. Si luego te las juntan todas en un vídeo, pareces lo que no eres. ¿Sabes lo que me da rabia? Que ahora, por defender a Pablo Motos, ya soy un machista, un rijoso y no sé qué. Pero es que Pablo no me parece un tipo machista, lo siento mucho. Ya estoy hablando de más”, añadió.

Luego afirmó que, en su opinión, “el Ministerio de Igualdad debe de hacer su trabajo, pero no puede coger a un ciudadano y utilizarlo como ejemplo de algo malo”.

“Si te quieres meter con alguien, hazlo con tu dinero y no con el de todos los españoles... ¿Te puedes creer que estoy agobiado? Yo venía a promocionar A todo tren 2 y no sé por qué hablo de esta polémica. Además, sé lo que hay que decir para evitar cualquier problema: ’Me pareció fatal, es terrible lo que dijo Motos”. ¿Están linchando a uno? Pues no voy a ser yo el que intente salvarle, no sea que me caiga a mí algo”, añadió.

Y fue justo cuando pronunció la frase que está dando que hablar ahora: “Ese es el miedo que me da opinar en este país donde ahora preocupa hablar libremente”.

“En resumen, fue una metedura de pata de Pablo y en los vídeos que han sacado queda fatal, pero estamos hablando de un tipo que lleva 15 años en la tele y se equivoca a veces como cualquiera. Y ya dejo el tema”, zanjó.

Ahora esas palabras han provocado reacciones como estas:

Quite los TT en esta cuenta pero los veo en las de los clientes. Así estoy informado de que hoy media España lincha a Santiago Segura y otra media a Eduardo Casanova. — Javi de Ríos (@javiderios) January 10, 2023

Según Santiago Segura "No me caes bien"= Opresión. Que vaya de cancelado uno que disfruta de los mayores presupuestos del país habla de una humilde y sanísima concepción de sí mismo. Yo digo que está bien: como sociedad es bueno que encumbremos a narcisistas, nos hace mejores. — Dorado Fariñas (@DoradoFarinas) January 10, 2023

Como cualquier periodista que haya estado detrás de algún tema delicado sobre la industria audiovisual española, estoy de acuerdo con Santiago Segura en que en este país preocupa hablar libremente. — Anxo F. Couceiro (@cretineces) January 10, 2023

Esto era de esperar.



Santiago Segura ya es TT nacional y todo el mundo está hablando de él por esto que ha dicho de que no le dejan hablar libremente. pic.twitter.com/pnXmJlkZ1s — #PorQuéTT (@xqTTs) January 10, 2023

¿Alguien ha calculado o lleva la cuenta de a cada cuanto sale Santiago Segura a decir lo suyo de "es que no se puede abrir la boquita que te cancelan"? Porque se percibe cierto interés en asentar costumbre, tradición.

Vamos, Blue Monday y ya luego Segura diciendo lo suyo. — Zorritos en la niebla (@dirtylaw) January 10, 2023

Estoy harta del discursito de señoros todopoderosos como Santiago Segura, que se queja de que "no se puede opinar de nada", cuando tiene todos los atriles, micros y cámaras para hablar. — Mireia Pería (@mireia__p) January 10, 2023

Ver que Santiago Segura es tendencia. Entrar a ver que burrada ha dicho. Y de paso, llevarme la agradable sorpresa de que me ha bloqueado, pese a que juraría que no he interactuado jamás con él. pic.twitter.com/qDvaFaVQqh — David loves Peque 💜💛💜 2023 edition (@justochica) January 10, 2023