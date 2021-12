Seis personas explican por qué odian la Navidad: “Básicamente era una fiesta con jubilados”

Para muchas personas entrar en esta supuesta vorágine de felicidad efímera supone un mal trago por el que no están dispuestas a pasar. Beatriz Cepeda tiene 35 años, es de Zamora, y celebra la Navidad por compromiso, “por no darle un disgusto a mi madre”.

Explica que sentarse a la mesa con su familia es lo único “navideño” que hace en esas fechas: “Ceno en familia, nos contamos historietas, como comida para diabéticos hipertensos y se acabó”.

Pero el caso de Beatriz tiene, además, un problema añadido que ella misma quiere poner sobre la mesa porque lo considera “muy importante”: “Durante varios años, celebré la Navidad con un trastorno de la alimentación fuera de control, y es muy duro sentarte a una mesa llena de comida cuando tienes un Trastorno de Conducta Alimentaria (TCA), y si encima ese TCA no es anorexia, sino que es estar muy gorda, no solo tienes que luchar con tus propios pensamientos, sino que tienes que aguantar los comentarios de tu familia sobre tu cuerpo”.

También hay personas, como Cecilia de la Serna, madrileña de 30 años, que odian “la previa” a los días gordos de la Navidad. Es decir, “la parte más comercial” más típica de finales de noviembre y de principios de diciembre. Entiende todo este ritual de compras y agobios “tiene que existir”, algo que le molesta.

Ya en lo que a la Navidad en sí se refiere —las comidas y cenas del día 24 y 25 de diciembre— sí le gustan porque las pasa en familia: “El ritual de ponerse guapo y ver a todos y estar en familia, eso sí me gusta. También me gusta regalar y que me regalen, no tanto la carrera por esos regalos. Me gustaría que fuera todo un poco más pausado”.

Según un informe publicado por Deloitte, la estimación del gasto navideño por hogar para este 2021 es de 631 euros, un 14% más que en 2019, que fue de 554 euros. Un gasto promedio que no todas las personas pueden o están dispuestas a asumir.