Serena Williams gana y hace enloquecer a todo el mundo con solo seis palabras

YouTube (US Open)

YouTube (US Open)

Una nueva noche mágica en una carrera legendaria. Serena Williams ha alargado este jueves su idilio con el tenis y con Nueva York, ciudad en la que ganó su primer US Open hace ya 23 años y en la que, desde entonces, lo ha conquistado otras cinco veces.

Parecía que la tenista estadounidense iba a despedirse del mundo del tenis al enfrentarse en segunda ronda del último grande de la temporada a Anett Kontaveit, número dos del mundo... Pero no ha sido así.

La Arthur Ashe, abarrotada completamente con 29.959 espectadores, ha disfrutado no solo con cada golpe de Williams, si no también con su genial entrevista postpartido.

“Me encantan los desafíos y superarlos. No he jugado muchos partidos, pero estoy entrenando realmente bien. Soy supercompetitiva, aunque no tengo nada que demostrar”, añadió la tenista, que reconoció que tras perder el segundo set solo pensó en que tenía que esforzarse al máximo para llevarse el partido.