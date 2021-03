Sergio Ramos se sincera con Ibai y cuenta cómo le gustaría irse del Real Madrid

El futbolista Sergio Ramos ha sido el sexto invitado en el programa Charlando tranquilamente de Ibai Llanos, que inauguró Gerard Piqué. El capitán madridista ha hablado en el canal de Twitch del streamer de aspectos cotidianos de su vida y de su futuro en el Real Madrid.

El contrato de Ramos en el Real Madrid expira en junio, y sobre esto le ha preguntado Ibai durante la conversación de una hora y media. El futbolista ha dejado claro que “no hay ninguna novedad”. “Más inquietud que yo no tiene nadie, yo seré el primero en hablar cuando haya algo. No puedo decir nada más de lo que he dicho porque no hay ninguna novedad”, ha asegurado.

Durante la entrevista, Ibai ha querido saber si le da miedo irse del Madrid como Iker o Raúl. “Lo que me gustaría es irme sobre todo con la conciencia tranquila de haberlo dado todo, haber dado mi máximo nivel desde que llegué hasta que me vaya”, ha respondido Ramos.

“Ojalá sea dentro de mucho tiempo, pero me gustaría, como creo que me merezco, salir por la puerta grande y con el reconocimiento y el cariño que yo le tengo al club”, ha añadido.

También ha tenido palabras para el Barcelona y Lionel Messi. Sobre cuánto dinero haría falta para que fichase por el equipo azulgrana, Ramos lo ha tenido claro: “A Laporta le tengo un cariño especial pero hay cosas en la vida que no las compra el dinero. Al igual que nunca verías a Iniesta, Piqué o Xavi jugando en el Real Madrid tampoco vas a ver a Raúl, Sergio Ramos o Iker Casillas en el Barcelona: somos parte del escudo del club, es algo imposible”.

¿Messi en el Real Madrid? ”¿Si estaría encantado? Al 100%”, ha afirmado el futbolista. “Le dejo mi casa para que se vaya a acomodando. Los madridistas le hemos sufrido en sus mejores años de fútbol, ayudaría al Real Madrid a ganar y a conseguir más éxitos, sería una tontería decir lo contrario”, ha sentenciado.