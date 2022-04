Los siete territorios en los que no ha entrado el coronavirus (según la OMS)

Spencer Platt via Getty Images

Han pasado tantas cosas (y tanto tiempo) que el coronavirus parece ya una cosa lejana, aunque sigue ampliando su balance de contagios, enfermos y fallecidos. Lo cierto es que, pese a que la enfermedad no ha desaparecido, la situación nada tiene que ver con lo vivido desde que se desató la pandemia .

Según los datos oficiales comunicados por la Organización Mundial de la Salud , hay siete territorios donde el coronavirus no ha existido. En concreto, el máximo organismo sanitario cita cuatro lugares en el Pacífico: a Tuvalu, Tokelau, las Islas Pitcairn y Micronesia, junto a la isla africana de Santa Elena, Turkmenistán, y... Corea del Norte.

Que un territorio aparezca sin casos no quiere decir que no haya existido el virus dentro de sus fronteras, sino que no ha habido confirmación de las autoridades, por, por ejemplo, restricciones de información.