Simón, tajante: "Utilizar estas imágenes para tratar de presionarnos lo único que hace es generar ruido"

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, se ha referido a esas instantáneas y ha sido claro. “Son imágenes que no nos gusta ver en la situación en que está ahora mismo Barcelona”, ha reconocido el experto, quien ha subrayado que “generan una cierta sospecha de que no hay una conciencia clara en la población”.

Dicho eso, Simón ha aclarado que su equipo no se basará en esas imágenes a la hora de tomar la decisión de si Barcelona debe pasar o no a la fase 1 porque eso “no se puede basar en una imagen puntual de una situación que no sabemos si es o no generalizada”.

Simón ha asegurado que cualquier duda la resuelven directamente con las Comunidades Autónomas y para tomar la decisión técnica no se dejan llevar por algo puntual.

“Estamos haciendo un esfuerzo y a veces cuesta, no nos dejamos llevar por imágenes puntuales, comentarios de colegas, presiones externas... tratamos de ser lo más objetivos posibles”, ha insistido el experto.

Y Simón ha sido muy tajante al zanjar: “La utilización de estas imágenes para tratar de presionarnos lo único que hace es generar ruido porque estamos siendo lo más objetivos posibles”.