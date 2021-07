Lo que Simone Biles puede enseñarle al resto de deportistas con su ejemplo

El caso de la gimnasta, que cita como referente a Naomi Osaka por ser otra estrella que ha puesto de relieve sus problemas de salud mental (y que casualmente cayó eliminada el mismo día). La tenista japonesa, encargada de encender el pebetero olímpico, abandonó meses atrás Roland Garros porque no era capaz de hablar con la prensa. Admitió públicamente su ansiedad y haber vivido episodios depresivos.

Dos “valientes” que han roto el “tabú de la salud mental” al que tantos otros se enfrentan en silencio por miedo a la incomprensión, explica Cristhian Fernández. A su terapia le llegan casos idénticos, independientemente de que sea en otro nivel de repercusión. El problema está muy presente y rara vez se trata antes de que estalle, lamenta: “Algún deportista ha venido sin una demanda concreta y eso es lo ideal, adelantarse a los problemas, pero pocas veces ocurre, lo normal es que los deportistas vengan por un problema, cuando ya existe”.

Cita dos perfiles, un futbolista que de un año para otro no era capaz de aguantar más de cuatro minutos en el campo porque la ansiedad no le dejaba respirar y una taekwondista que llegó a desmayarse en una competición. Ambos han mejorado, aunque con un trabajo de fondo. “La taekwondista ha llegado a ser internacional con España, incluso”, apunta. Sobre ese otro entrenamiento, Cristhian pide paciencia: “Trabajándolo se puede reparar, pero requiere un trabajo que no es corto, que no es de 1-2 sesiones. Puedes estar seis meses sobre ello, pero se mejora”.