Los sindicatos de Ryanair anuncian 12 días más de huelga en julio

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

Los sindicatos de Ryanair han anunciado este sábado la convocatoria de doce jornadas más de huelga para sus tripulantes de cabina durante el mes de julio. Una decisión que se ha adoptado, tras considerar que la aerolínea no ha cambiado su actitud tras los seis días de paros que han llevado a cabo.

Los motivos de la huelga

“Que no permita que Ryanair vulnere la legislación laboral y derechos constitucionales como el derecho a la huelga y actúe contra una empresa que no acata las sentencias judiciales, no cumple con la ley y utiliza el miedo, la coacción y la amenaza con sus empleados”, ha señalado.