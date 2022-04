¿Cuántos refugiados ucranianos hay en España? ¿Qué pasa cuando llegan? Las claves del sistema

Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images

Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images

Más de 25.000 ucranianos han obtenido la protección temporal

Esta es la primera vez que la Unión Europea activa la Directiva de Protección Temporal, que se aprobó en 2001, tras la guerra de Kosovo, pero que no se puso en marcha ni con la guerra de Siria ni con la toma de Afganistán por parte de los talibanes el pasado agosto. Aunque la directiva europea no garantiza que los refugiados de Ucrania no nacionalizados reciban la protección de forma automática, España sí lo aplica, ampliando esta protección a todo aquel que escape de Ucrania, independientemente de su nacionalidad.