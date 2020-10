Escribo esta columna desde la indignación, así que ya de entrada pido disculpas si mis palabras superan los límites de la buena educación. Bueno… no, qué carajo, por supuesto que no pido disculpas. Un profesor de secundaria ha sido degollado en las inmediaciones de París a manos de un yihadista como condena por haber mostrado a sus alumnos las caricaturas de Mahoma que publicó el Charlie Hebdo . Si no viviéramos en una distopía, este suceso sólo podría ser explicado como una anomalía psicótica puntual sin ningún significado político, pero lamentablemente cualquier análisis de este asesinato que no quiera estar en la luna debe incluir en un lugar protagonista la irresponsabilidad y cobardía de las democracias occidentales.

Una vez que se oculta el mecanismo refrigerador del congelador, el cándido puede creer que el hielo es el estado natural del agua. Pero no, los Estados no funcionan solos si no poseen potentes formas de combatir de raíz a sus enemigos internos y externos. No es falsa pero sí exagerada la consigna “socialismo o barbarie”. Convengamos en otra muy parecida: “sociedad o barbarie”. Un conjunto de individualidades focalizadas en el yo y sus florituras nunca podrán hacer frente a los ataques que inevitablemente el futuro nos depara. El asesinato del profesor francés nos recuerda que o acentuamos la unidad contra la diferencia, la igualdad contra la diversidad, lo común frente a lo particular, o nos volveremos extraordinariamente débiles ante el curso de la Historia y los sucesivos otomanos nos encontrarán una y otra vez discutiendo el sexo de los ángeles.